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В Улан-Удэ нашли туалет с «невероятными» запахами

В Улан-Удэ нашли туалет с «невероятными» запахами
Общество,  Фото:Pixabay.com
А обстановка там, по словам посетителей, напоминает кадры из фильма ужасов

В соцсетях бурно обсуждают общественный туалет на автовокзале в центре города. Недавно один из интернет-пользователей рассказал, что запахи там «невероятные». Да и внутри, как выяснилось, не лучше.
 
- Грязные стены, ручки, пол, унитазы. Напоминает кадры из фильмов ужасов. Двери в кабинку просто уже разбухли от сырости, – говорится в публикации в одной из местных групп. – Уборку, видимо, проводят, так как ходит женщина со шваброй и ведром, от которого пахнет хлоркой.
 
Однако, по словам анонимного автора, ситуацию это не спасает. Туалет, кстати, платный.

- Центр города, большой поток пассажиров – туристы в том числе. Неужели нельзя сделать качественный косметический ремонт? – задаются вопросам горожане.

Многие согласились, что состояние отхожего места оставляет желать лучшего. Несколько лет назад в бурятском сегменте во «ВКонтакте» было довольно необычное сообщество, в котором улан-удэнцы оставляли отзывы на сортиры – как общественные, так и расположенные в различных кафе и закусочных столицы. Почти каждый такой пост сопровождался фотографиями и подробным комментарием с перечислением всех «плюсов» и «минусов» уборной.

Оценивали санузлы по пятибалльной шкале. Досталось и тому, что находится в здании правительства РБ на улице Ленина. Его раскритиковали за щеколду, которая держалась «на соплях».

туалеты соцсети

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