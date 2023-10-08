В Улан-Удэ нашли туалет с «невероятными» запахами



В соцсетях бурно обсуждают общественный туалет на автовокзале в центре города. Недавно один из интернет-пользователей рассказал, что запахи там «невероятные». Да и внутри, как выяснилось, не лучше.



- Грязные стены, ручки, пол, унитазы. Напоминает кадры из фильмов ужасов. Двери в кабинку просто уже разбухли от сырости, – говорится в публикации в одной из местных групп. – Уборку, видимо, проводят, так как ходит женщина со шваброй и ведром, от которого пахнет хлоркой.



Однако, по словам анонимного автора, ситуацию это не спасает. Туалет, кстати, платный.



- Центр города, большой поток пассажиров – туристы в том числе. Неужели нельзя сделать качественный косметический ремонт? – задаются вопросам горожане.





Многие согласились, что состояние отхожего места оставляет желать лучшего. Несколько лет назад в бурятском сегменте во «ВКонтакте» было довольно необычное сообщество, в котором улан-удэнцы оставляли отзывы на сортиры – как общественные, так и расположенные в различных кафе и закусочных столицы. Почти каждый такой пост сопровождался фотографиями и подробным комментарием с перечислением всех «плюсов» и «минусов» уборной.





Оценивали санузлы по пятибалльной шкале. Досталось и тому, что находится в здании правительства РБ на улице Ленина. Его раскритиковали за щеколду, которая держалась «на соплях».



