В Улан-Удэ волонтёры помогли матери участника СВО

Они накололи для женщины дрова
Неравнодушная молодёжь продолжает оказывать помощь жителям бурятской столицы, чьи родные находятся на специальной военной операции. Недавно представители волонтёрского отряда «Стимул» пришли к маме участника СВО. Ребята раскололи и сложили в поленницу дрова.
А в преддверии дня пожилого человека учащиеся улан-удэнского колледжа железнодорожного транспорта помыли окна в доме ветерана.
- Девушки очень организованные, старательные и добросовестные, пропустили свет в мою квартиру, за что им большое спасибо! – отметила пенсионерка.
Известный общественник заявил, что любителей мусорить там настигнет кара
Они считают, что известную достопримечательность решили угробить
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Их должны упразднить по просьбе местных депутатов
Его вес перевалил за пять килограммов
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Власти пообещали приобрести их, но только в следующем году
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Местные жители сообщили, что их отменили вместе с продлёнкой
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Его высоко оценил король гламура Сергей Зверев