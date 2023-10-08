В Улан-Удэ волонтёры помогли матери участника СВО



Неравнодушная молодёжь продолжает оказывать помощь жителям бурятской столицы, чьи родные находятся на специальной военной операции. Недавно представители волонтёрского отряда «Стимул» пришли к маме участника СВО. Ребята раскололи и сложили в поленницу дрова.



А в преддверии дня пожилого человека учащиеся улан-удэнского колледжа железнодорожного транспорта помыли окна в доме ветерана.



- Девушки очень организованные, старательные и добросовестные, пропустили свет в мою квартиру, за что им большое спасибо! – отметила пенсионерка.