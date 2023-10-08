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В Бурятии люди захламляют водоёмы и святые источники

В Бурятии люди захламляют водоёмы и святые источники
Общество,  Фото:vk.com/anonim_03u
Известный общественник заявил, что любителей мусорить там настигнет кара

В автономной некоммерческой организации «Событие», представители которой убирают мусор по всей республике, отреагировали на недавний инцидент в пригородном Иволгинском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», неизвестный выбросил отходы из грузовика прямо возле памятника «Олени» на горе над Селенгой.
 
Автомобиль нарушителя запечатлела на камеру очевидец. Она рассказала, что это место около «Оленей» – священное и чистое. Там каждый год проводят обоо и постоянно пасётся скот.

Наша землячка успела записать номер автомобиля и отправила все данные в администрацию. Нарушителя уже вычислили и наказали – Бурприроднадзор оштрафовал мужчину на 40 тысяч рублей и заставил всё за собой убрать.

Руководитель АНО «Событие», автор проекта #МусорИзГоловы Чингис Болотов похвалил бдительную жительницу Бурятии за неравнодушие и сообщил, что подобных свалок за городом «дикое множество».

- Дурость ситуации в том, что заезд и выгрузка отходов с такого грузовика на полигоне стоили бы меньше, чем уборка и вывоз мусора. Очень часто мы убираем в лесу строительные материалы и старую мебель, – отметил Болотов на своей странице во «ВКонтакте». – Что самое страшное, хлам часто лежит возле водоёмов и святых источников. Люди, вас настигнет кара за это.

Общественник добавил: большую часть камер, которые находятся на дорогах, нужно задействовать как раз для отслеживания таких вот случаев.
мусор

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