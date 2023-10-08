В Бурятии люди захламляют водоёмы и святые источники

Известный общественник заявил, что любителей мусорить там настигнет кара







Автомобиль нарушителя запечатлела на камеру очевидец. Она рассказала, что это место около «Оленей» – священное и чистое. Там каждый год проводят обоо и постоянно пасётся скот.



Наша землячка успела записать номер автомобиля и отправила все данные в администрацию. Нарушителя уже вычислили и наказали – Бурприроднадзор



Наша землячка успела записать номер автомобиля и отправила все данные в администрацию. Нарушителя уже вычислили и наказали – Бурприроднадзор оштрафовал мужчину на 40 тысяч рублей и заставил всё за собой убрать.

Руководитель АНО «Событие», автор проекта #МусорИзГоловы Чингис Болотов похвалил бдительную жительницу Бурятии за неравнодушие и сообщил, что подобных свалок за городом «дикое множество».



- Дурость ситуации в том, что заезд и выгрузка отходов с такого грузовика на полигоне стоили бы меньше, чем уборка и вывоз мусора. Очень часто мы убираем в лесу строительные материалы и старую мебель, – отметил Болотов на своей странице во «ВКонтакте». – Что самое страшное, хлам часто лежит возле водоёмов и святых источников. Люди, вас настигнет кара за это.





Общественник добавил: большую часть камер, которые находятся на дорогах, нужно задействовать как раз для отслеживания таких вот случаев.