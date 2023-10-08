«Руки прочь»: В Бурятии взбунтовались против стройки у Спящего льва

Они считают, что известную достопримечательность решили угробить







Так называемые объекты придорожного сервиса возведут в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Подрядчика отобрали по конкурсу. Власти, комментируя ситуацию, заявили, что территория около горы превращается в свалку и виноваты в этом сами местные и отдыхающие. Многие мусорят там и даже справляют естественную нужду.



Однако жители Бурятии недовольны развернувшимся строительством. Своё возмущение по этому поводу они высказали недавно в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».



- Руки прочь от Лев-горы! Зачем? Ну скажите, зачем лезть в красоту природного памятника и всё портить? – недоумевают интернет-пользователи. – Почему такую шикарную и известную достопримечательность решили полностью угробить? Это народное достояние – вот и спросите сначала народ. Баки там понаставили и мусор теперь валяется везде, его не вывозят. А сейчас застроите эту красоту и не будет её больше. И такого шикарного вида на Селенгу не будет.







Часть участников сообщества горячо поддержали анонимного автора. Другие же считают, что популярное место отдыха от благоустройства только выиграет.







В местности «Омулёвая», недалеко от Спящего льва, находится одно из так называемых мест силы. Некоторые верующие, приезжая туда, оставляют на деревьях хадаки и хии-морин, хотя для этого есть специальная перекладина. Дошло до того, что на ветки повязывают и обычные шнурки и тряпки.







Ранее территорию благоустроили – там сделали две смотровые площадки и установили ворота. А ещё – лавочки, урны и новые информационные стенды с дополненной реальностью.