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«Руки прочь»: В Бурятии взбунтовались против стройки у Спящего льва

«Руки прочь»: В Бурятии взбунтовались против стройки у Спящего льва
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они считают, что известную достопримечательность решили угробить

В Бурятии не утихает скандал вокруг строительства туристского информационного центра «Омулёвая сопка» и санмодуля возле знаменитой горы Спящий лев в пригородном Тарбагатайском районе. О том, что это место хотят обустроить для туристов, стало известно неделю назад.

Так называемые объекты придорожного сервиса возведут в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Подрядчика отобрали по конкурсу. Власти, комментируя ситуацию, заявили, что территория около горы превращается в свалку и виноваты в этом сами местные и отдыхающие. Многие мусорят там и даже справляют естественную нужду.

Однако жители Бурятии недовольны развернувшимся строительством. Своё возмущение по этому поводу они высказали недавно в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

- Руки прочь от Лев-горы! Зачем? Ну скажите, зачем лезть в красоту природного памятника и всё портить? – недоумевают интернет-пользователи. – Почему такую шикарную и известную достопримечательность решили полностью угробить? Это народное достояние – вот и спросите сначала народ. Баки там понаставили и мусор теперь валяется везде, его не вывозят. А сейчас застроите эту красоту и не будет её больше. И такого шикарного вида на Селенгу не будет.

 
Часть участников сообщества горячо поддержали анонимного автора. Другие же считают, что популярное место отдыха от благоустройства только выиграет. 

В местности «Омулёвая», недалеко от Спящего льва, находится одно из так называемых мест силы. Некоторые верующие, приезжая туда, оставляют на деревьях хадаки и хии-морин, хотя для этого есть специальная перекладина. Дошло до того, что на ветки повязывают и обычные шнурки и тряпки.

Ранее территорию благоустроили – там сделали две смотровые площадки и установили ворота. А ещё – лавочки, урны и новые информационные стенды с дополненной реальностью.
строительство природа мусор туристы

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