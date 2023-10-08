Бурятию накрыла волна тепла

В республике в ближайшие дни пообещали +18 градусов
В ближайшие два дня в Бурятии сохранится тёплая погода. Большинство районов осадки обойдут стороной, а воздух там прогреется до +18 градусов. Ветер при этом усилится. Такой прогноз дали в Бурятском гидрометцентре.
Так, в воскресенье, 8 октября, по республике обещают от +13 до +18, а местами – от +6 до +11 градусов. По трассе БАМ возможны небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.
В Улан-Удэ – от +14 до +16 градусов и без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Ночью 9 октября в Бурятии ожидается от -1 до +4, кое-где – от -5 до -10. Днём – от +13 до +18, в отдельных районах – от +6 до +11. Ветер восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.
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