В столице Бурятии родились восемь двойняшек и маленький богатырь

Его вес перевалил за пять килограммов
В первый месяц осени в республиканском перинатальном центре (РПЦ) на свет появились 447 детей, включая 8 двоен. Большинство – 244 – это мальчики, ещё 203 – девочки.
Самым крупным из них оказался малыш весом 5300 граммов и ростом 63 сантиметра, сообщили на официальной странице РПЦ во «ВКонтакте». Самым маленьким – 33-сантиметровый мальчик, весивший на тот момент всего 830 граммов.
В наиболее «плодовитый» день – 26-го сентября – в перинатальном центре приняли 25 родов. Тогда на свет появились 22 мальчика и три девочки.
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