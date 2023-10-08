В пригородном районе Бурятии большегрузы «убивают» отремонтированный мост

Однако власти заявили, что сделать с этим ничего не могут
Жители Заиграевского района рассказали, что по переправе, ведущей из села Шабур в Новую Брянь, постоянно ездят грузовые машины. Сам мост, по их словам, «латан-перелатан». Люди опасаются, что он может не выдержать такие автомобили.
- По поводу запрещающих знаков обращались к главе и его заместителю – развели руками. Прекрасно знают, что дороги разбивают большегрузы. Есть выход? – интересуются сельчане в группе «Заиграево-инфо.24/7».
Начальник инфраструктурного центра Елена Каштанова пояснила: закрыть мост для большегрузов невозможно, поскольку альтернативной дороги нет. Само же сооружение отремонтировали только в 2021 году
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