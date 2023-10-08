В Улан-Удэ Селенга снизилась ещё на 5 сантиметров



Реки в столице Бурятии продолжают опускаться. Селенга за последние сутки снизилась ещё на 5 сантиметров – до 127, а Уда – на 3, до 138.



Для выхода обеих на пойму требуется 230, а топить дома на берегу начинает при критической отметке в 330 и 400 см соответственно.



Все остальные реки в республике вернулись в русло. Уровень Байкала сейчас – 457,18 метра по тихоокеанской системе высот (-1 см за сутки).