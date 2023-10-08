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Посёлок и лес на севере Бурятии утопают в мусоре

Посёлок и лес на севере Бурятии утопают в мусоре
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там не могут решить вопрос с полигоном ТКО

Жители Северомуйска массово жалуются на отсутствие площадки для складирования отходов. По словам людей, мусор в населённом пункте не вывозят, поскольку полигона нет, а вот счёт за фактически неоказанную услугу выставляют. Проблему приходится решать самостоятельно – глава сельского поселения в отпуске.

- Не убирают из-за того, что некуда вывозить, а если не оплатим, идут пени – отметили северомуйцы.

В компании «ЭкоАльянс», которая является региональным оператором по обращению с отходами, посоветовали написать заявление

- Сказали, будут смотреть по ГЛОНАССу, вывозили мусор или нет. Толком ничего не ответили. Отдыхать хорошо, а вот посёлок и лес весь загадили, – возмущаются сельчане в группе «Муя-инфо.24/7».

В сельской администрация пояснили: сейчас решается вопрос об открытии переезда через железнодорожное полотно к месту складирования отходов.

- Железная дорога готовит документы по открытию переезда, который будет функционировать после того, как республика возьмёт его на свой баланс, – подчеркнули власти.
 
На следующий неделе в Северомуйске должна появиться площадка для временного складирования мусора. Сельчанам напомнили, что брать за них плату за вывоз ТКО не имеют права – регоператор, мол, самостоятельно приостановил его с 21 августа.
мусор полигон жалобы

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