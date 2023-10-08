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В Бурятии жителей райцентра расстроила спортплощадка без футбольных ворот

В Бурятии жителей райцентра расстроила спортплощадка без футбольных ворот
Общество,  Фото:Pixabay.com
Власти пообещали приобрести их, но только в следующем году

Жители Кяхты обеспокоены отсутствием футбольных ворот на новой спортивной площадке. Там сделали поле для игры в волейбол и баскетбол, а про любителей погонять мячик забыли.
 
- Наши дети ждали и хотели футбольное поле. Как-то можно решить и доработать этот вопрос и установить ворота? – поинтересовались люди в группе «Кяхта-инфо.24/7».

В администрации города пояснили: дизайн-проект спортплощадки согласовали с Минстроем РБ и сейчас вносить изменения в него нельзя. Но над просьбой пообещали подумать. «В следующем году в рамках местного бюджета приобретём ворота», – заверили кяхтинцев власти.
спортивная площадка футбол дети

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