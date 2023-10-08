В Бурятии жителей райцентра расстроила спортплощадка без футбольных ворот



Жители Кяхты обеспокоены отсутствием футбольных ворот на новой спортивной площадке. Там сделали поле для игры в волейбол и баскетбол, а про любителей погонять мячик забыли.



- Наши дети ждали и хотели футбольное поле. Как-то можно решить и доработать этот вопрос и установить ворота? – поинтересовались люди в группе «Кяхта-инфо.24/7».



В администрации города пояснили: дизайн-проект спортплощадки согласовали с Минстроем РБ и сейчас вносить изменения в него нельзя. Но над просьбой пообещали подумать. «В следующем году в рамках местного бюджета приобретём ворота», – заверили кяхтинцев власти.