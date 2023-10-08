В районе Бурятии младшеклассников оставили без полдников

Местные жители сообщили, что их отменили вместе с продлёнкой







- Насколько знаем, ученикам младших классов положено бесплатное питание, в том числе – полдник. Когда ходили на ГПД, его давали, сейчас её отменили – и полдника нет, – пожаловались сельчане.



Они поинтересовались, могут ли получить в качестве альтернативы сухпаёк или на детях просто решили сэкономить.



Ситуацию разъяснили в управлении образования. Там отметили, что бесплатное горячее питание полагается младшеклассникам во всех школах района. На одного ребёнка выделяют по 80 рублей в день.



- В зависимости от условий организации учебного процесса в каждом образовательном учреждении на эту сумму организуют завтрак или обед, – рассказал руководитель РУО Андрей Власов.



Он добавил: согласно действующему законодательству, эти средства направляют именно на горячее питание, а не на сухие пайки.

Жители Кабанского района заявили в группе «Кабанск-инфо.24/7», что учеников четвёртого класса одной из местных СОШ лишили полдников. Раньше их давали всем, кто посещал ГПД ().