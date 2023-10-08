Жители Бурятии кормят скот опасным сеном



Директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев рассказал о сене, которое может представлять опасность для крупного рогатого скота. По сути, это не качественный корм, а обычные сорняки.



- Многие, кто ездит по республике, наверное, замечали горы зародов, рулонов заготовленного сена возле дорог на бывших полях, – написал Мардваев на своей странице во «ВКонтакте». – Но такое при ближайшем рассмотрении де-факто не может быть качественным, поскольку в основной массе представляет собой скошенные сорняки. Благо если в нём много того же пырея корневищного, но зачастую там больше колючих видов и даже ядовитых. В общем, накосим сорняков и считаем это кормом.



Когда с наступлением зимы скот, особенно молодняк, начинают кормить таким сеном, это в лучшем случае «ведёт к поносу», заявил руководитель бурятского филиала ФГБУ «Россельхозцентр».



- Какие привесы, какое молоко при этом могут получить животноводы? Только выживание – да и то местного, выносливого скота. Это ведь далеко не луговое качественное сено. Получается, мы пытаемся обмануть сельхозживотных, а, вернее, себя. А ведь на корма с пастбищ и сенокосов приходится более 90% в кормовом балансе животноводства республики, – подчеркнул Намжил Мардваев.



Он припомнил случай, когда в одно из сёл РБ завезли герефордов – одну из лучших мировых пород мясного скота. Коровы начали «падать» от местного сена.



- Всё дело оказалось в ботаническом составе трав – среди них было очень много этих самых сорных растений. Особенно всё усугубилось во время засушливого периода, который длился два десятка лет. Во время него происходило интенсивное выпадение ценных трав, в том числе – бобовых, а малоценные и сорные взамен увеличивались.



Для предотвращения подобных случаев при Иволгинском дацане организовали опытное поле по улучшению пастбищ и сенокосов. Вопрос обсуждался в конце сентября на семинаре-совещании с участием руководителей социальных отар и специалистов, организованном Буддийской традиционной Сангхой России (БТСР).



- Оно прошло очень бурно, с жаркими дебатами, но в практическом ключе. Участники задавали очень много вопросов, выступали сами, живо интересовались представленной техникой и работами, проведёнными на опытном поле. Всё это говорит о том, что Сангха системно подходит к развитию овцеводства и животноводства в целом, а по итогу – к улучшению жизни на селе, – заключил директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии.