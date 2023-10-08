В микрорайоне Улан-Удэ реанимируют снесённую «депутатскую» площадку



В региональном отделении Народного фронта рассказали о детской площадке, которую ещё четыре года назад, в 2019-ом, оборудовали в улан-удэнском микрорайоне Стеклозавод. Её построили на депутатские средства по наказам избирателей и после взяли на баланс в мэрии.



Однако со временем конструкции и качели в СНТ «Стекольщик» пришли в негодность. Игровую зону не обслуживали и к тому же не огородили, да и сам участок выбрали крайне неудачно.



Общественники обратились в прокуратуру Бурятии с просьбой провести проверку. В надзорном ведомстве подтвердили: площадка небезопасна. Её снесли, но недавно пообещали восстановить – для неё подберут более надёжное место и, возможно, установят там дополнительные конструкции.



- Местных жителей не должны лишать площадки, которую они в своём время попросили и на которую потратили деньги, – рассказали руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.