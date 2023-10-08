В микрорайоне Улан-Удэ реанимируют снесённую «депутатскую» площадку

В региональном отделении Народного фронта рассказали о детской площадке, которую ещё четыре года назад, в 2019-ом, оборудовали в улан-удэнском микрорайоне Стеклозавод. Её построили на депутатские средства по наказам избирателей и после взяли на баланс в мэрии.
Однако со временем конструкции и качели в СНТ «Стекольщик» пришли в негодность. Игровую зону не обслуживали и к тому же не огородили, да и сам участок выбрали крайне неудачно.
Общественники обратились в прокуратуру Бурятии с просьбой провести проверку. В надзорном ведомстве подтвердили: площадка небезопасна. Её снесли, но недавно пообещали восстановить – для неё подберут более надёжное место и, возможно, установят там дополнительные конструкции.
- Местных жителей не должны лишать площадки, которую они в своём время попросили и на которую потратили деньги, – рассказали руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.
В сентябре «фронтовики» обнаружили, что из двух дворов в Улан-Удэ внезапно исчезли площадки для юных горожан. Турники и качели с первой, которая была на улице Пушкина, 5, обнаружили на другой – Трактовая. Рядом лежали части старой теплотрассы – лотки, бетонные плиты, трубы и задвижки.
Эту игровую зону когда-то тоже сделали по инициативе депутата. Такая же печальная участь постигла ещё одну – её элементы покоились на той же стихийной свалке среди металлолома. Общественники выразили опасения, что если качели и сооружения решат установить заново, они уже не будут соответствовать техрегламенту.
Площадку на Пушкина, как выяснилось, демонтировали из-за ремонта теплотрассы. Предположительно, сделали это подрядчики. Средства, потраченные на строительство, оказались выброшенными на ветер.
Активисты тут же сообщили обо всём в прокуратуру. «Считаем, что такое халатное и бесхозяйственное отношение необходимо пресекать на корню», – заявили они.