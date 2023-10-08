«Жизненный»: Фильм «Дух Байкала» с бурятскими актёрами презентовали в Москве



В минувшую пятницу в одном из кинотеатров Москвы состоялся показ приключенческой драмы Михаила Расходникова «Дух Байкала» (возрастное ограничение – 12+). Фильм начнут крутить в кинотеатрах уже через две недели. Первый же раз его продемонстрировали в феврале прямо на льду священного озера – под крышей бурятской традиционной юрты в Баргузинском заливе, у села Максимиха.



На недавнем показе присутствовали актриса Елена Панова, боец MMA Сергей Харитонов и знаменитый стилист, актёр и певец Сергей Зверев. Король гламура выложил видео с премьеры в соцсетях. Он высоко оценил картину с бурятскими актёрами. «Фильм отличный, жизненный!», – отметил Сергей в комментариях к публикации.



«Дух Байкала» – это история о мальчике, потерявшем маму. Чтобы как-то отвлечь сына, отец повёз его к дедушке на зимнюю рыбалку. В итоге вся семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера в мире. Преодолеть горе и найти друг друга им поможет любовь и таинственные силы Байкала.



В создании сценария участвовал Мосэ Куртанидзе, которого большинство жителей республики знают как Завгара из криминальной драмы «Решала» (возрастное ограничение – 18+). Пару недель назад директор «БайкалКино» Дина Подпругина анонсировала в соцсетях премьеру ленты.