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«Жизненный»: Фильм «Дух Байкала» с бурятскими актёрами презентовали в Москве

«Жизненный»: Фильм «Дух Байкала» с бурятскими актёрами презентовали в Москве
Общество,  Фото:скриншот с видеотрейлера «Дух Байкала»
Его высоко оценил король гламура Сергей Зверев

В минувшую пятницу в одном из кинотеатров Москвы состоялся показ приключенческой драмы Михаила Расходникова «Дух Байкала» (возрастное ограничение – 12+). Фильм начнут крутить в кинотеатрах уже через две недели. Первый же раз его продемонстрировали в феврале прямо на льду священного озера – под крышей бурятской традиционной юрты в Баргузинском заливе, у села Максимиха.

На недавнем показе присутствовали актриса Елена Панова, боец MMA Сергей Харитонов и знаменитый стилист, актёр и певец Сергей Зверев. Король гламура выложил видео с премьеры в соцсетях. Он высоко оценил картину с бурятскими актёрами. «Фильм отличный, жизненный!», – отметил Сергей в комментариях к публикации.

«Дух Байкала» – это история о мальчике, потерявшем маму. Чтобы как-то отвлечь сына, отец повёз его к дедушке на зимнюю рыбалку. В итоге вся семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера в мире. Преодолеть горе и найти друг друга им поможет любовь и таинственные силы Байкала.

В создании сценария участвовал Мосэ Куртанидзе, которого большинство жителей республики знают как Завгара из криминальной драмы «Решала» (возрастное ограничение – 18+). Пару недель назад директор «БайкалКино» Дина Подпругина анонсировала в соцсетях премьеру ленты.

- Мы снимали эту историю на льду Байкала, – написала она. – В 40-градусные морозы по 12 часов, преодолевая расстояния в десятки километров между заливами, перепрыгивая разрывы с помощью ледовых капитанов, затаскивая оборудование на скалы и устанавливая там деревья. Это помогло съёмочной группе, как и героям фильма, преодолеть множество разногласий внутри и снаружи и стать одной дружной семьёй.

В фильме, саундтрек к которому исполнила известная певица Диана Анкудинова, снялся народный артист Бурятии, заслуженный артист РФ Олег Бабуев, для которого «Дух Байкала» – первая работа в кино. До этого он играл только в театре. 
фильм кино Байкал

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