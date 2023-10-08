Общественники из Бурятии рассказали, как лжесиловики вымогают у людей деньги



Недавно представители АНО «Событие» возрастное ограничение – 12+). В прошлом году в Сети уже появилось несколько эпизодов, посвящённых некоторым видам телефонного и интернет-мошенничества, виртуальному шантажу, кражам из авто и на отдыхе, угону машин, финансовым пирамидам и хищению мобильников. Проект общественники реализовывают при содействии МВД по Бурятии и за счёт фонда президентских грантов. Недавно представители АНО «Событие» сняли новый сезон антикриминального мини-сериала «Как не стать жертвой? Советы Будамшуу» (). В прошлом году в Сети уже появилось несколько эпизодов, посвящённых некоторым видам телефонного и интернет-мошенничества, виртуальному шантажу, кражам из авто и на отдыхе, угону машин, финансовым пирамидам и хищению мобильников. Проект общественники реализовывают при содействии МВД по Бурятии и за счёт фонда президентских грантов.



Советы, как не попасться на удочку аферистов, в каждом ролике раздаёт герой бурятского фольклора Будамшуу – его сыграл известный юморист, актёр и режиссёр Жаргал Бадмацыренов. Осовремененный персонаж старинных сказок не без юмора раскрывает избитые и порой даже древние способы обмана.



Первое видео с ликбезом посвятили мошенническим схемам, которые, как правило, начинаются со слов «Срочно займи» и «Попал в аварию». А во втором рассказывается про лжесиловиков, разводящих людей на деньги.



К примеру, ничего не подозревающему молодому человек звонит неизвестный и представляется «старшим следователем МВД России», уточняет имя собеседника и сообщает, что его друзья обвиняются в оскорблении «публичной личности» и сам он тоже проходит обвиняемым по заведённому из-за этого административному делу.



Чтобы замять эту историю, «следователь» предлагает перевести «адвокатам» 20 тысяч рублей, и испуганный собеседник соглашается. Так вот, делать этого ни в коем случае нельзя – лучше сразу прервать разговор, связаться с товарищами (близкими, родителями – в зависимости от ситуации) и всё узнать у них лично.



Мошенники обязательно перезвонят. Реагировать на них не стоит. Есть ещё несколько таких простых правил, знание которых поможет не потерять свои деньги.



- Просьба заплатить работодателю за то, что он предлагает вам работу – это мошенническая схема. Если вдруг вас по телефону обвиняют в том, что вы – спонсор каких-то запрещённых организаций – тоже, – предостерегают жителей Бурятии. – Никому не говорите номер карты и трёхзначный код на обороте. И будьте бдительны: мошенники постоянно развиваются.



Руководитель АНО «Событие» Чингис Болотов, которому принадлежит идея мини-сериала, рассказал, что только за день ему трижды позвонили из «банка», «полиции» и даже из «спецотдела ФСБ».



- В соцсетях появились фейки депутатов Госдумы и одного товарища из детства, которого я не видел 20 лет, – написал известный общественник на своей странице во «ВКонтакте». – Просим вас всегда оставаться бдительными и критически мыслящими.





Возрастное ограничение – 12+