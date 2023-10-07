Золотая осень в Баргузинской долине

В Баргузине в очередной раз наведались в частный музей Леонида Будунова «У Петровича», посмотрели новые экспонаты. Особый интерес, конечно, вызвала большая коллекция фотоаппаратов. Изюминкой экскурсии стал просмотр фильма о Байкале (возрастное ограничение 0+) на кинопроекторе.





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В конце сентября в Куйтунских степях Баргузинской долины прошёл фототур, посвящённый Всемирному дню туризма. В путешествие отправились фотографы из Бурятии, Иркутской области и Москвы.Основной целью экспедиции стали «новые» дюны на бескрайних просторах у реки Аргада. Фотографы также посетили ущелье реки Алла, Суво, Большое Алгинское озеро, субурган рядом с Улюном в местности Нухэтэй Шулуун, посёлок Катунь в Чивыркуйском заливе Байкала.В рамках фототура в Усть-Баргузине прошла презентация авторского проекта Вячеслава Урбазаева «Баргуджин Токум. Река времени» (). Материалы для фотоальбома Вячеслав собирал более пяти лет. В нём запечатлена жизнь двух районов Бурятии — Баргузинского и Курумканского. Первые экземпляры из рук автора получили герои книги.Всемирный день туризма (World Tourism Day) — международный праздник, учреждённый Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Отмечается 27 сентября. В России отмечается с 1983 года.