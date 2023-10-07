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Забайкалец перевёл деньги доверчивой знакомой на свой счёт

Забайкалец перевёл деньги доверчивой знакомой на свой счёт
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он украл 259 тысяч рублей

В отдел полиции в Чите обратилась 44-летняя местная жительница и сообщила о хищении 259 тысяч рублей с банковского счёта. В краже потерпевшая заподозрила знакомого, который накануне помогал ей в установке банковского приложения на телефон.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. 48-летний читинец признался, что воспользовался неумением потерпевшей пользоваться приложением и, выведав у неё пароль, перевёл сбережения на свой счёт, которые затем потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счёта». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальском краю
кража

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