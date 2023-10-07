В Улан-Удэ на субботнике собрали 20 мешков мусора

Сотрудники администрации Октябрьского района убрались у висячего моста на улице Бабушкина и очистили территорию от мусора



Администрация Октябрьского района вышла на субботник. Сотрудники убрались у висячего моста на улице Бабушкина и очистили территорию от мусора – старых покрышек, пластиковых и стеклянных бутылок, а также от опавших листьев и сухой травы, сообщили в мэрии.



- Такие мероприятия способствуют не только сохранению нашей природы и экологического баланса, но и создают благоприятную атмосферу для наших жителей. Всегда приятно пройтись по чистой территории, сразу поднимается настроение. Сегодня мы сделали маленькое, но важное дело не только для окружающей среды, но и для наших жителей, - сказал замруководителя администрации Октябрьского района Александр Галданов.



Также к уборке присоединились ученики школы №20, которые проходили мимо и не остались равнодушными к мероприятию.



Всего в рамках экологической акции было собрано 20 мешков мусора.







