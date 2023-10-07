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В Улан-Удэ на субботнике собрали 20 мешков мусора

В Улан-Удэ на субботнике собрали 20 мешков мусора
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ
Сотрудники администрации Октябрьского района убрались у висячего моста на улице Бабушкина и очистили территорию от мусора

Администрация Октябрьского района вышла на субботник. Сотрудники убрались у висячего моста на улице Бабушкина и очистили территорию от мусора – старых покрышек, пластиковых и стеклянных бутылок, а также от опавших листьев и сухой травы, сообщили в мэрии.

- Такие мероприятия способствуют не только сохранению нашей природы и экологического баланса, но и создают благоприятную атмосферу для наших жителей. Всегда приятно пройтись по чистой территории, сразу поднимается настроение. Сегодня мы сделали маленькое, но важное дело не только для окружающей среды, но и для наших жителей, - сказал замруководителя администрации Октябрьского района Александр Галданов.

Также к уборке присоединились ученики школы №20, которые проходили мимо и не остались равнодушными к мероприятию.

Всего в рамках экологической акции было собрано 20 мешков мусора.



субботник

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