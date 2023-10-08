По республике переменная облачность, преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 октября по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков, по трассе БАМ местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3,-8, местами 0, +5, днём +13, +18, местами +6, +11.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +14, +16.
В Бурятии днём до +18 градусов
Общество, Фото:
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