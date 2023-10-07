В Чите предприниматель украл электроэнергию на 3 млн

На протяжении полугода он обеспечивал работу кафе и офисного помещения за счёт незаконного подключения к электросети



Полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых совместно с сетевой организацией, установлен гражданин, который незаконно подключился к электросети. Предприниматель из Читы на протяжении полугода обеспечивал работу кафе и офисного помещения, не осуществляя плату за электроэнергию, потребив свыше четырёхсот тысяч киловатт на общую сумму 3 170 651 рублей.



Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путём обмана или злоупотребления доверием».



В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

