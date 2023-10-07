07 октября

06 октября

Популярное

Мошенники выманили у улан-удэнца 21 млн рублей

Мошенники выманили у улан-удэнца 21 млн рублей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жертвами интернет-преступников за неделю стали 50 человек в республике

Жертвой интернет-преступников по состоянию на 6 октября 2023 года стал 1 941 житель республики (+ 50 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 512 млн рублей (+ 32 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщается в официальной группе прокуратуры Бурятии в социальной сети.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 21,1 млн рублей.

Так, 2 октября в дежурную часть отдела полиции обратился житель Улан-Удэ. Он сообщил, что, желая увеличить свои накопления, принял решение положить их на брокерский счёт. В интернете он нашёл брокерскую фирму и, не убедившись в порядочности контрагента, вложил стартовый капитал в размере 1000 долларов. Спустя непродолжительное время потерпевшему в мессенджере поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником брокерской фирмы, убедил улан-удэнца в том, что для существенного дохода необходимо внести большую сумму. Обманутый на протяжении 2 месяцев вложил ещё 21 млн рублей. После чего вывести свои сбережения он уже не смог. Не смог он связаться и с «брокером».

В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.

Мошенники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Они сообщали, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.


мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мошенники выманили у улан-удэнца 21 млн рублей
Мошенники выманили у улан-удэнца 21 млн рублей
Общество, 07.10.2023
Жертвами интернет-преступников за неделю стали 50 человек в республике
Жительница Бурятии едва не убила знакомого во время ссоры
Жительница Бурятии едва не убила знакомого во время ссоры
Общество, 07.10.2023
Женщина не первый раз привлекается к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья
В Бурятии преимущественно без осадков
В Бурятии преимущественно без осадков
Общество, 07.10.2023
В Улан-Удэ воздух прогреется до +13 градусов 
В Улан-Удэ осуждённые устроили концерт для учителей
В Улан-Удэ осуждённые устроили концерт для учителей
Общество, 06.10.2023
Педагогов поблагодарили за вклад в обучение осуждённых
В Забайкалье отметили День беременных
В Забайкалье отметили День беременных
Общество, 06.10.2023
Для женщин устроили концерт и мастер-класс 
В Бурятии рассказали о незаметной работе охотоведов
В Бурятии рассказали о незаметной работе охотоведов
Общество, 06.10.2023
«Охотовед готовит целый лесной ресторан», - делятся в Бурприроднадзоре 
Педагог из Иркутской области получила благодарственное письмо президента России
Педагог из Иркутской области получила благодарственное письмо президента России
Общество, 06.10.2023
Вручение состоялось на форуме классных руководителей
Аэропорт Читы начал работу с федеральным экспертом
Аэропорт Читы начал работу с федеральным экспертом
Общество, 06.10.2023
Забайкальский край вступил в национальный проект «Производительность труда»
Жители Бурятии могут сообщить о нелегалах
Жители Бурятии могут сообщить о нелегалах
Общество, 06.10.2023
Проходит второй этап операции «Нелегал - 2023»
В посёлке Бурятии пострадавшего от собак телёнка отправили на убой
В посёлке Бурятии пострадавшего от собак телёнка отправили на убой
Общество, 06.10.2023
После нападения на животное там вплотную взялись за домашних псов
Студенты и школьники Улан-Удэ убираются на улицах Улан-Удэ
Студенты и школьники Улан-Удэ убираются на улицах Улан-Удэ
Общество, 06.10.2023
Они активно участвуют в месячнике чистоты
В Бурятском театре драмы сменился худрук
В Бурятском театре драмы сменился худрук
Общество, 06.10.2023
Минкульт не стал продлевать контракт с Саяном Жамбаловым
У моста в Улан-Удэ собрали 20 мешков мусора
У моста в Улан-Удэ собрали 20 мешков мусора
Общество, 06.10.2023
Там валялись старые покрышки и стеклянные бутылки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^