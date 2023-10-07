Мошенники выманили у улан-удэнца 21 млн рублей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жертвами интернет-преступников за неделю стали 50 человек в республике



Жертвой интернет-преступников по состоянию на 6 октября 2023 года стал 1 941 житель республики (+ 50 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 512 млн рублей (+ 32 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщается в официальной группе прокуратуры Бурятии в социальной сети.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 21,1 млн рублей.



Так, 2 октября в дежурную часть отдела полиции обратился житель Улан-Удэ. Он сообщил, что, желая увеличить свои накопления, принял решение положить их на брокерский счёт. В интернете он нашёл брокерскую фирму и, не убедившись в порядочности контрагента, вложил стартовый капитал в размере 1000 долларов. Спустя непродолжительное время потерпевшему в мессенджере поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником брокерской фирмы, убедил улан-удэнца в том, что для существенного дохода необходимо внести большую сумму. Обманутый на протяжении 2 месяцев вложил ещё 21 млн рублей. После чего вывести свои сбережения он уже не смог. Не смог он связаться и с «брокером».



В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.



Мошенники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.



Они сообщали, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.





