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В посёлке Бурятии пострадавшего от собак телёнка отправили на убой

В посёлке Бурятии пострадавшего от собак телёнка отправили на убой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
После нападения на животное там вплотную взялись за домашних псов

Неделю назад жители еравнинского посёлка Озёрный забили тревогу: там участились нападения на домашний скот. По словам местных, ранее в деревне задрали телёнка, а через какое-то время напали ещё на одного. Люди грешат на чужих псов.

- Из дома страшно выйти – кругом собаки. И никто их не убирает, не привязывает. А администрация в лице главы никак не реагирует на обращения жителей, – заявили сельчане в группе «Еравна-инфо.24/7».

Глава сельского поселения «Озёрное» Баир Панфилов подтвердил, что в населённом пункте недавно в самом деле был такой случай.

- Правда, нет никакого доказательства, что это собаки – ни фото, ни видео. Но будем работать, сделаем подворный обход, чтобы люди привязали своих животных, – заверил сельский глава и пообещал, что на нерадивых хозяев четвероногих составят протоколы.

В Озёрном на днях побывала представитель республиканского управления ветеринарии Алёна Рогова. Она встретилась с хозяевами того самого
 телёнка. Покалеченное животное пришлось отправить на убой – лечить его было нерационально.

Всего с начала года в районе, по данным ведомства, отловили 53 четвероногих. Там решили сделать упор на профилактическую работу с населением. Сотрудники райадминистрации обошли все 53 двора в посёлке и напомнили владельцам псов правила их содержания. Это возымело эффект – специалисты обнаружили только двух собак, которые были на улице без присмотра хозяев. В районном центре – селе Сосново-Озёрское – таковых оказалось больше.

Специалисты ветуправления также провели совещание с руководителем муниципального образования Чингисом Цыренжаповым и главами сельских поселений «Сосново-Озёрское» и «Озёрное». Инспектор дала им рекомендации по организации работы с безнадзорными собаками. За недавний инцидент с телёнком все трое получили предостережение. 
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