В Бурятии преимущественно без осадков

В Улан-Удэ воздух прогреется до +13 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 7 октября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +11,+16, местами +5,+10.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +11,+13.





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