Его возглавил ученик 37-ой СОШ
В Улан-Удэ состоялось первом в новом учебном году заседание детского общественного совета. На нём выбрали нового председателя. Организацию возглавил ученик школы № 37, рассказала в соцсетях уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.
Сам совет тоже обновился – это уже четвёртый его состав.
- На встрече поделились с новенькими участниками результатами и формами работы, наметили план действий на ближайшие месяцы – это акции, опросы детей и многое другое, – написала детский омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».
В Бурятии обновился детский общественный совет
Общество, Фото:
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