В Бурятии обновился детский общественный совет

Его возглавил ученик 37-ой СОШ



В Улан-Удэ состоялось первом в новом учебном году заседание детского общественного совета. На нём выбрали нового председателя. Организацию возглавил ученик школы № 37, рассказала в соцсетях уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.



Сам совет тоже обновился – это уже четвёртый его состав.



- На встрече поделились с новенькими участниками результатами и формами работы, наметили план действий на ближайшие месяцы – это акции, опросы детей и многое другое, – написала детский омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».

