Минкульт не стал продлевать контракт с Саяном Жамбаловым
В Бурятском драматическом театре имени Хоца Намсараева произошли кадровые изменения. Саян Жамбалов, которые последние пять лет, с 2018 года, занимал кресло художественного руководителя, покинул его – продлевать контракт с ним не стали.
Замену Жамбалову уже нашли. Это известный режиссёр Олег Юмов. В министерстве культуры Бурятии напомнили про все заслуги бывшего худрука и рассказали о его успешных проектах. Однако с Бурдрамом окончательно он не расстанется.
- Саян Цыдыпович принял предложение остаться работать в родном Буряад театре и целиком посвятить себя творческой деятельности режиссёра, – подчеркнули в ведомстве.
Олега Юмова выдвинули на новую должность как члена коллектива – ранее он работал в театре режиссёром-постановщиком и успел создать более десяти громких театральных постановок.
Новоиспечённый худрук – выпускник Российской академии театрального искусства ГИТИС. За всю свою творческую деятельность он поставил и реализовал более 70 спектаклей и проектов в разных городах России и за рубежом – в Монголии и Японии.
В Бурятском театре драмы сменился худрук
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Охотовед готовит целый лесной ресторан», - делятся в Бурприроднадзоре
Вручение состоялось на форуме классных руководителей
Забайкальский край вступил в национальный проект «Производительность труда»
Проходит второй этап операции «Нелегал - 2023»
После нападения на животное там вплотную взялись за домашних псов
Они активно участвуют в месячнике чистоты
Его возглавил ученик 37-ой СОШ
Минкульт не стал продлевать контракт с Саяном Жамбаловым
Там валялись старые покрышки и стеклянные бутылки
Ремонт двух отделений больницы обошёлся в 10 миллионов
Подрядчик основательно затянул с обновлением электросетей и попал в чёрный список
Ему пришлось убрать за собой весь мусор
По словам продавца, в прошлый раз такую монету купили на аукционе за 3,5 млн рублей
Мужчина сломался посреди федеральной трассы
С начала года они наели на 10 с лишним миллиардов рублей