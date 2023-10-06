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В Бурятском театре драмы сменился худрук

В Бурятском театре драмы сменился худрук
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Минкульт не стал продлевать контракт с Саяном Жамбаловым

В Бурятском драматическом театре имени Хоца Намсараева произошли кадровые изменения. Саян Жамбалов, которые последние пять лет, с 2018 года, занимал кресло художественного руководителя, покинул его – продлевать контракт с ним не стали.

Замену Жамбалову уже нашли.  Это известный режиссёр Олег Юмов. В министерстве культуры Бурятии напомнили про все заслуги бывшего худрука и рассказали о его успешных проектах. Однако с Бурдрамом окончательно он не расстанется.

- Саян Цыдыпович принял предложение остаться работать в родном Буряад театре и целиком посвятить себя творческой деятельности режиссёра, – подчеркнули в ведомстве.

Олега Юмова выдвинули на новую должность как члена коллектива – ранее он работал в театре режиссёром-постановщиком и успел создать более десяти громких театральных постановок.

Новоиспечённый худрук – выпускник Российской академии театрального искусства ГИТИС. За всю свою творческую деятельность он поставил и реализовал более 70 спектаклей и проектов в разных городах России и за рубежом – в Монголии и Японии. 
Бурятский театр драмы назначение

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