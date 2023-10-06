Жители Бурятии могут сообщить о нелегалах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Проходит второй этап операции «Нелегал - 2023»



В Бурятии и Иркутской области со 2 по 8 октября проводится второй этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2023».



- Основными задачами являются: выявления лиц, нарушающих действующее миграционное законодательство, выявление и пресечение каналов незаконной миграции граждан, документирование и пресечение деятельности лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ, имеющих международные и межрегиональные связи, причастных к организации незаконной миграции, а также экстремистской и террористической деятельности, незаконному обороту оружия, боеприпасов, наркотических средств, торговле людьми, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Людей, владеющих информацией о незаконно находящихся иностранных граждан в Российской Федерации, полиция проси сообщить об этом в дежурную часть Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте по адресу: г. Иркутск, ул. Челнокова 20, или по телефону 8-3952-63-89-13,63-26-13.

