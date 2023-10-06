В Забайкалье отметили День беременных

Для женщин устроили концерт и мастер-класс



В Забайкальском краевом перинатальном центре 6 октября состоялся концерт, на котором чествовали беременных женщин. Для будущих мам провели мастер-классы по рисованию и изготовлению свечей с предсказаниями, работала фотозона.



- Мы искренне рады видеть каждую женщину в стенах нашего перинатального центра. «Здесь рождается счастье» - девиз нашего учреждения, и мы очень хотим, чтобы частичку этого счастья будущие мамы унесли сегодня в своих сердцах. Я хочу выразить огромную благодарность своему коллективу, за то, что он помогает тысячам женщин стать счастливыми, - отметила главный врач Забайкальского краевого перинатального центра Елена Агафонова.



Будущим мамам рассказали, что нужно взять с собой в стационар при родах и как продуктивно провести декретный отпуск.



День беременных отмечается два раза в год - 7 апреля и 7 октября по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и проходит под лозунгом «Беременность – это праздник, который хочется повторять», сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

