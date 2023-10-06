В Улан-Удэ осуждённые устроили концерт для учителей





В улан-удэнской исправительной колонии №7 отпраздновали День учителя. Педагогов вечерних (сменных) общеобразовательных школ № 3 и № 14 с профессиональным праздником поздравило руководство уголовно-исполнительной системы региона, во главе с начальником Сергеем Кудрявцевым.Виновникам торжества пожелали радости от плодотворного труда, благодарных учеников, интересных проектов и вдохновения от каждого дня, вручили благодарности и благодарственные письма за вклад в воспитание и обучение осуждённых.После торжественной части состоялся концерт, подготовленный учениками школы. Осуждённые исполнили песни, продемонстрировали свои хореографические таланты и продекламировали стихи, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.