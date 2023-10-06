В Улан-Удэ осуждённые устроили концерт для учителей

Педагогов поблагодарили за вклад в обучение осуждённых
В улан-удэнской исправительной колонии №7 отпраздновали День учителя. Педагогов вечерних (сменных) общеобразовательных школ № 3 и № 14 с профессиональным праздником поздравило руководство уголовно-исполнительной системы региона, во главе с начальником Сергеем Кудрявцевым.
Виновникам торжества пожелали радости от плодотворного труда, благодарных учеников, интересных проектов и вдохновения от каждого дня, вручили благодарности и благодарственные письма за вклад в воспитание и обучение осуждённых.
После торжественной части состоялся концерт, подготовленный учениками школы. Осуждённые исполнили песни, продемонстрировали свои хореографические таланты и продекламировали стихи, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Педагогов поблагодарили за вклад в обучение осуждённых
Для женщин устроили концерт и мастер-класс
«Охотовед готовит целый лесной ресторан», - делятся в Бурприроднадзоре
Вручение состоялось на форуме классных руководителей
Забайкальский край вступил в национальный проект «Производительность труда»
Проходит второй этап операции «Нелегал - 2023»
После нападения на животное там вплотную взялись за домашних псов
Они активно участвуют в месячнике чистоты
Его возглавил ученик 37-ой СОШ
Минкульт не стал продлевать контракт с Саяном Жамбаловым
Там валялись старые покрышки и стеклянные бутылки
Ремонт двух отделений больницы обошёлся в 10 миллионов
Подрядчик основательно затянул с обновлением электросетей и попал в чёрный список
Ему пришлось убрать за собой весь мусор
По словам продавца, в прошлый раз такую монету купили на аукционе за 3,5 млн рублей