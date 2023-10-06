В Бурятии водителя, навалившего кучу у рогатого памятника, оштрафовали на 40 тысяч

В Бурприроднадзоре отреагировали на инцидент, который произошёл недавно в пригородном Иволгинском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», неизвестный выбросил мусор из грузовика прямо возле памятника «Олени» на горе над Селенгой. Фотоподтверждение выложили в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».
- Увидели меня и сразу уехали, негодяи. Это священное место – там обоо проводят каждый год, пасутся коровы, природа чистая. А они даже глазом не моргнули, – рассказала автор снимков.
Очевидец записала номер автомобиля и отправила все данные в администрацию. Нарушителя уже вычислили и наказали.
- Бурприроднадзор незамедлительно нашёл нарушителя природоохранного законодательства и назначил административное наказание в виде штрафа размером в 40 тысяч рублей, – рассказал замруководителя ведомства Денис Быков.
Кроме того, водителю машины пришлось убрать весь мусор, вывезти его на полигон и предъявить чек об оплате. Виновный раскаялся в содеянном. «Вину осознаю, всё убрал, штраф заплачу. Призываю всех – не делайте так, как я», – подчеркнул он.
Штраф в Бурятии грозит всем, выбрасывает отходы прямо из своих автомобилей. Ответственность для них ужесточили с января 2023-го. Размер денежного наказания зависит от транспортного средства. Например, физическому лицу, выбросившему мусор из легковушки, придётся выложить до 15-ти, а юридическому – до 50 тысяч рублей. Если из грузовика – то уже до 50 и 120 тысяч соответственно. При повторном нарушении машину или прицеп и вовсе могут конфисковать.