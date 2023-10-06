В Бурятии водителя, навалившего кучу у рогатого памятника, оштрафовали на 40 тысяч





Штраф в Бурятии грозит всем, выбрасывает отходы прямо из своих автомобилей. Ответственность для них ужесточили с января 2023-го. Размер денежного наказания зависит от транспортного средства. Например, физическому лицу, выбросившему мусор из легковушки, придётся выложить до 15-ти, а юридическому – до 50 тысяч рублей. Если из грузовика – то уже до 50 и 120 тысяч соответственно. При повторном нарушении машину или прицеп и вовсе могут конфисковать.

