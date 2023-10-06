По словам продавца, в прошлый раз такую монету купили на аукционе за 3,5 млн рублей
На популярной онлайн-площадке появилось забавное объявление от жителя Сужи Иволгинского района Бурятии. Мужчина выставил на продажу советскую монету 1964 года номиналом 1 рубль.
- 1 рубль 1964г. Последний раз её купили на аукционе за 3,5м. рублей, - уверяет продавец.
Обладателю монеты пообещали бесплатную доставку.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии периодически публикуются забавные объявления на различных интернет-площадках. Как правило, продавцы подобного рода не стесняются ставить высокую цену за свой «необычный товар». Так, в Улан-Удэ продавали мудрого кота породы мейн-кун. Хозяин питомца запросил за него 666 тысяч рублей. Ранее житель столицы Бурятии опубликовал объявление о продаже его ручной обезьянки. Цена такого экзотического товарища составляла 200 тысяч рублей.
Иногда животными дело не ограничивается. Так, улан-удэнец выставил на продажу маленькую шляпку для кошки из кошачьей же шерсти. Цена такого необычного аксессуара составила 10 млн рублей.
Житель Бурятии продаёт рублёвую монету 1964 года за полмиллиона
Общество, Фото:
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