Жители Бурятии зачастили в кафе и рестораны

С начала года они наели на 10 с лишним миллиардов рублей
В Бурятстате рассказали о ситуации в сфере общепита в республике. Жители РБ, как выяснилось, часто посещают кафе и рестораны и с начала года сделали им неплохую выручку.
- С января по август оборот общественного питания составил 10 миллиардов 800 миллионов рублей – на 5,1 % больше, чем в аналогичный период 2022 года, – рассказали в ведомстве.
Всего же в 2022-ом этот показатель достиг
14 миллиардов 700 миллионов. Бурятия отличается богатыми кулинарными традициями. Весомая часть национальной кухни – натуральная, здоровая пища, в том числе – мясо и молочные продукты.
Cреди самых популярных блюд и гастробрендов – буузы, боргойская баранина, традиционный бурятский чай (зутран сай), по консистенции напоминающий кашу, кедровые орехи, боовы, шулэн и омуль.
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