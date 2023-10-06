Водитель большегруза проигнорировал ограничения
Всё произошло на севере Бурятии, в двух километрах от посёлка Северомуйск. Водитель большегруза проехал по мосту через безымянный ручей со стороны Нового Уояна и повредил настил.
Как пояснили в единой дежурно-диспетчерской службе, ранее на этой переправе ввели ограничения и запретили движение фур. На место для оценки ситуации отправились специалисты.
Фура повредила мост на севере Бурятии
Общество, Фото:
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