Фура повредила мост на севере Бурятии

Водитель большегруза проигнорировал ограничения



Всё произошло на севере Бурятии, в двух километрах от посёлка Северомуйск. Водитель большегруза проехал по мосту через безымянный ручей со стороны Нового Уояна и повредил настил.



Как пояснили в единой дежурно-диспетчерской службе, ранее на этой переправе ввели ограничения и запретили движение фур. На место для оценки ситуации отправились специалисты.