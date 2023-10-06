Ещё один водитель в Улан-Удэ попал на штраф из-за неправильной перевозки груза

Нарушителю придётся выложить 500 рублей







В столице Бурятии продолжают отслеживать водителей, которые перевозят грузы без специального тента. На их составляют протоколы по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ.Нарушителей ловят в ходе рейдов под названием «Полог». Во время очередной такой проверки, которая состоялась накануне на улице Павлова, сотрудники администрации Октябрьского района вместе с представителями ГИБДД проинспектировали пять большегрузных машин.В итоге выявили одного нарушителя. Теперь ему придётся заплатить 500 рублей.Водителей, перевозящих сыпучие и строительные материалы, лёгкую тару, листву и ветви деревьев, просят укрывать кузов брезентом или пологом, чтобы всё это не попало на дороги. Такие проверочные рейды в Улан-Удэ устраивают регулярно.