Ещё один водитель в Улан-Удэ попал на штраф из-за неправильной перевозки груза

Нарушителю придётся выложить 500 рублей
В столице Бурятии продолжают отслеживать водителей, которые перевозят грузы без специального тента. На их составляют протоколы по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ.
Нарушителей ловят в ходе рейдов под названием «Полог». Во время очередной такой проверки, которая состоялась накануне на улице Павлова, сотрудники администрации Октябрьского района вместе с представителями ГИБДД проинспектировали пять большегрузных машин.
В итоге выявили одного нарушителя. Теперь ему придётся заплатить 500 рублей.
Водителей, перевозящих сыпучие и строительные материалы, лёгкую тару, листву и ветви деревьев, просят укрывать кузов брезентом или пологом, чтобы всё это не попало на дороги. Такие проверочные рейды в Улан-Удэ устраивают регулярно.
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