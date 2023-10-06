Студенты и школьники Улан-Удэ убираются на улицах Улан-Удэ

В Советском районе Улан-Удэ ученики школы № 44 вместе со студентами Бурятского государственного университета собрали 60 мешков мусора вдоль дороги по улице Иволгинская, сообщили в администрации города.
В Октябрьском районе студенты Байкальского колледжа туризма и сервиса очистили территорию вблизи тротуара по улице Шумяцкого. Ребята убрали опавшую листву и мусор, собрано около 30 мешков. А учащиеся из Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики привели в порядок улицу Трубачеева - от общежития СибГУТИ до перекрёстка улиц Сахьяновой и Ключевская, а также очистили от мусора набережную Уды. Они собрали около 70 мешков мусора и листвы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии стартовал месячник чистоты, который завершится 21 октября общегородским субботником (возрастное ограничение – 0+). К наведению чистоты подключились все – от предприятий и организаций всех форм собственности до чиновников.