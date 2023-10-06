Забайкальский край вступил в национальный проект «Производительность труда»
В конце августа аэропорт Читы вошёл в национальный проект «Производительность труда». Помимо стандартных мероприятий по повышению производительности совместно с федеральным центром компетенций здесь дополнительно оптимизируют одно из своих вспомогательных направлений, а также будут работать над оптимизацией двух продуктовых потоков.
- Уже сегодня мы с сотрудниками аэропорта будем выбирать, какие именно это будут потоки. Возможно, аэровокзальное обслуживание пассажиров. Когда мы накануне посещали аэропорт, то подробно обсудили обслуживание мам с детьми. И то, что багаж можно было бы выдавать быстрее. Также в планах - наземное обслуживание воздушного судна, - рассказал эксперт федерального центра компетенций Станислав Власов.
Пройти отбор в участники национального проекта «Производительность труда» могут предприятия с годовой выручкой не менее 400 миллионов рублей в год, осуществляющие свою деятельность в несырьевых отраслях, с долей собственности налоговых резидентов РФ не менее 50%.
Забайкальский край с 2023 года вступил в национальный проект «Производительность труда», который реализуется в России с 2019 года. Он включает в себя два региональных - «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда», сообщает пресс-служба правительства региона.
Аэропорт Читы начал работу с федеральным экспертом
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