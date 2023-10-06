Инспекторы отдела фитосанитарного контроля досматривали каждую партию
С начала года управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проконтролировано 305 299 кубических метров экспортной древесины, которая отправлена в Монголию и Китай. В регионы Российской Федерации отгружено 16 422 куб. м лесоматериалов, оформлено 502 карантинных сертификата.
- Каждая партия подкарантинной продукции досматривается инспекторами отдела фитосанитарного контроля, отбираются пробы на наличие карантинных вредных организмов (КВО) и направляются в Байкальский филиал ФГБУ «ВНИИКР», - сообщили в управлении.
С начала года в лесоматериалах предприятий республики обнаружилось 93 КВО — усачи рода Monochamus. В случае выявления вредителей собственниками проводятся обеззараживание или уничтожение заражённой продукции.
Из Бурятии в Монголию и Китай отправлено более 300 тысяч кубометров древесины
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Обновлённая переправа заработает через несколько недель
Инспекторы отдела фитосанитарного контроля досматривали каждую партию
Акция проводилась в сентябре
Жители республики устроили бегство в другие регионы
А ещё им пообещали платить стипендии и предоставить общежития
Теперь они будут доезжать прямо до площади у воздушной гавани
Там появился посвящённый им мемориальный комплекс
Она получила серьёзную травму, споткнувшись о металлический штырь
Неравнодушные люди внесли неоценимый вклад в работу учреждения
За сутки она опустилась ещё на 5 сантиметров
Ценники на них начали усиленно переписывать с наступлением осени
Всех псов поместили в местный приют для животных
На Дальнем Востоке продолжает сокращаться число проблемных объектов долевого строительства жилья
Шаманы устроили около неё молебен в день открытия
На обновление ветхой переправы уйдёт более 53 миллионов