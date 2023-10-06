Из Бурятии в Монголию и Китай отправлено более 300 тысяч кубометров древесины

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Инспекторы отдела фитосанитарного контроля досматривали каждую партию



С начала года управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проконтролировано 305 299 кубических метров экспортной древесины, которая отправлена в Монголию и Китай. В регионы Российской Федерации отгружено 16 422 куб. м лесоматериалов, оформлено 502 карантинных сертификата.



- Каждая партия подкарантинной продукции досматривается инспекторами отдела фитосанитарного контроля, отбираются пробы на наличие карантинных вредных организмов (КВО) и направляются в Байкальский филиал ФГБУ «ВНИИКР», - сообщили в управлении.



С начала года в лесоматериалах предприятий республики обнаружилось 93 КВО — усачи рода Monochamus. В случае выявления вредителей собственниками проводятся обеззараживание или уничтожение заражённой продукции.

