«Здоровый диктант» написали более 10 тысяч жителей Бурятии

Акция проводилась в сентябре



Сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии написали «Здоровый диктант». Они проверили свои знания и успешно прошли диктант. К акции также присоединились учащиеся республиканских школ, их педагоги и родители – для участников тест был увлекательным и полезным.



Всего насчитывалось более 10 тысяч участников из Бурятии.



- Все, кто прошёл «Здоровый диктант», отметили его актуальность и востребованность, поскольку подобные мероприятия помогают в повышении уровня знаний и расширении общего кругозора, - сообщает пресс-служба управления.



Образовательно-просветительская акция «Здоровый диктант» проводилась с 25 по 30 сентября. Участникам предлагали ответить на вопросы по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных вирусно-инфекционных заболеваний и здоровому питанию. В мероприятии могли участвовать все желающие от 13 лет и старше.

