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«Здоровый диктант» написали более 10 тысяч жителей Бурятии

«Здоровый диктант» написали более 10 тысяч жителей Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com.
Акция проводилась в сентябре

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии написали «Здоровый диктант». Они проверили свои знания и успешно прошли диктант. К акции также присоединились учащиеся республиканских школ, их педагоги и родители – для участников тест был увлекательным и полезным.

Всего насчитывалось более 10 тысяч участников из Бурятии.

- Все, кто прошёл «Здоровый диктант», отметили его актуальность и востребованность, поскольку подобные мероприятия помогают в повышении уровня знаний и расширении общего кругозора, - сообщает пресс-служба управления.

Образовательно-просветительская акция «Здоровый диктант» проводилась с 25 по 30 сентября. Участникам предлагали ответить на вопросы по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных вирусно-инфекционных заболеваний и здоровому питанию. В мероприятии могли участвовать все желающие от 13 лет и старше.
Роспотребнадзор

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