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Стало известно, почему население Бурятии не дотягивает до миллиона человек

Стало известно, почему население Бурятии не дотягивает до миллиона человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители республики устроили бегство в другие регионы

По данным Бурятстата, численность населения Бурятии в год её столетнего юбилея достигла 974 600 человек, так и не дотянув до миллиона. В ушедшем 2022-ом году она снизилась на 3 400. Связано это с естественной убылью (всего в Бурятии за 12 месяцев умерли 1000 человек) и миграционным оттоком (регион покинули 2400 наших земляков). С малой родины жители РБ активно уезжают второй год подряд.

Миграционный прирост наблюдался в 80-х, а в начала 90-х сменился оттоком. За 32 года – с 1990-го по 2022-ый – с  «таёжной озёрной» распрощались 91 800 человек. Большинство перебираются в Сибирь и Центральный федеральный округ.

Доля городского населения по-прежнему превышает долю сельского. Самый высокий естественный прирост зафиксировали в шести районах. Это Иволгинский, Окинский, Еравнинский, Джидинский, Тарбагатайский и Баунтовский. В других наблюдается убыль. Хуже всего дела обстоят дела в Кабанском, Северо-Байкальском и Бичурском.

В 2022-ом на свет в республике появилось 10 904 ребёнка – на 1095 меньше, чем годом ранее. Среди самых «плодовитых» – Джидинский и Закаменский, в числе отстающих – Северо-Байкальский, Муйский и Кабанский.

Умирать жители РБ тоже стали меньше – в прошлом году было 11 940 человек (в 2021-ом – на 11,5% больше). Больше всего покойников – в Кабанском и Баргузинском районах, самая низкая смертность – в Иволгинском и Окинском.

- В целом по Бурятии снижение численности населения достигло 0,3 %. Столица республики –Улан-Удэ – потеряла более 1700 человек как за счёт миграционного оттока (1600), так и естественной убыли (80), – рассказали в пресс-службе Бурятстата.
население смерть рождаемость Бурятстат

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