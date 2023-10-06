Студентов из Монголии будут учить в Бурятии бесплатно

А ещё им пообещали платить стипендии и предоставить общежития
Монгольские абитуриенты cмогут получить бесплатное высшее образование в России, в том числе – в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РБ. Власти республики утвердили порядок предоставления образовательных грантов для учащихся из соседней страны из регионального бюджета.
- Субсидия включает затраты на обучение, выплату стипендий и проживание в общежитии, – пояснил глава республики Алексей Цыденов.
Проект стартовал год назад. В грантовом конкурсе вправе принять участие жители Монголии в возрасте от 15 до 35 лет. Его выиграли уже 100 студентов. В 2022-ом и 2023-ем по 50 человек зачислили в Бурятский госуниверситет и республиканский педколледж.
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