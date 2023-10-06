В улан-удэнский аэропорт запустили новые ПАЗики

Теперь они будут доезжать до площади у воздушной гавани



С пятницы, 6 октября, в улан-удэнский аэропорт начали курсировать новые ПАЗики. Автобусы средней вместимости, следующие по маршруту № 10, теперь заезжают на площадь прямо возле «Байкала».



Как сообщили в МУП «Городские маршруты», накануне строители открыли сквозной проезд и открыли туда доступ ПАЗикам. А вот для больших «Волгабасов» он пока затруднён, потому они идут около ДК «Авиатор».



Ранее из-за строительных работ и перекрытия части территории у аэропорта автобусы среднего и большого класса вообще не могли осуществить разворот. Остановку пришлось организовать у местного дома культуры.

