Теперь они будут доезжать до площади у воздушной гавани
С пятницы, 6 октября, в улан-удэнский аэропорт начали курсировать новые ПАЗики. Автобусы средней вместимости, следующие по маршруту № 10, теперь заезжают на площадь прямо возле «Байкала».
Как сообщили в МУП «Городские маршруты», накануне строители открыли сквозной проезд и открыли туда доступ ПАЗикам. А вот для больших «Волгабасов» он пока затруднён, потому они идут около ДК «Авиатор».
Ранее из-за строительных работ и перекрытия части территории у аэропорта автобусы среднего и большого класса вообще не могли осуществить разворот. Остановку пришлось организовать у местного дома культуры.
В улан-удэнский аэропорт запустили новые ПАЗики
Общество, Фото:
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