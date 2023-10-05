Половину затрат на себя берёт правительство
Приём документов на строительство приютов для животных завершился в краевой ветеринарной службе. После их рассмотрения решено, что в Петровск-Забайкальском районе появится новый приют на 240 мест, а в Дульдургинском районе – реконструируют. Общее количество мест в приютах Читы, Маккавеево и Агинском районе увеличится ещё на тысячу. Об этом рассказал заместитель руководителя ветеринарной службы Денис Богданов.
- С прошлого года правительство направляет средства на эту работу. В этот раз нам поступило уже три заявки на создание и расширение приютов для животных. Они рассмотрены и соответствуют всем необходимым требованиям, - добавил Денис Богданов.
В госветлужбе отметили, что объекты должны сдать в эксплуатацию к 1 марта следующего года. Кроме этого подрядным организациям необходимо ежеквартально отчитываться о проделанной работе.
В пресс-службе правительства региона отметили, что субсидия покроет только половину затрат при строительстве приютов. Основные расходы понесёт подрядная организация. В прошлом году благодаря региональным средствам построили объекты в Чите, Читинском и Краснокаменском районах.
В Забайкалье обещают построить приют для животных и расширить действующие
Общество, Фото:
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