Местные жители заявили, что до них никому нет дела
Вслед за жителями Нижнего Саянтуя и Большого Куналея на отсутствие уличного освещения пожаловались в еравнинском селе Можайка. По словам местных, там ещё летом перестали работать фонари.
- Скажите, пожалуйста, кто должен их чинить? – поинтересовались люди в группе «Еравна-инфо.24/7». – Сгорели летом и никому до них дела нет.
Глава сельского поселения «Эгитуйское» Жаргал Жигжитов сообщил: денег на замену конструкций сейчас нет. «Будем закладывать на следующий год», – отметил он.
В Бурятии ещё в одном селе погасли фонари
Общество, Фото:
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