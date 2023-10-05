Улучшения погоды ожидали три рейса
4 октября аэропорт «Байкал» поработал запасным для аэропорта Иркутска. Три борта приземлились подождали в Улан-Удэ улучшения погоды в соседнем городе.
- Периодически, туманы и непогода не дают аэропортам возможности обслуживать воздушные суда. Страхуем друг друга, - написал генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях Рейс Москва - Улан-Удэ ушёл на запасной аэродром по метеоусловиям.
Аэропорт Улан-Удэ работал запасным для иркутских рейсов
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