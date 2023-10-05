Для этого школьники проехали на электричке 120 километров
Дети из школьного лесничества «Кедр» вместе с педагогом Татьяной Шутовой и мастером леса Натальей Шараповой совершили экскурсию по экологической тропе в Северо-Байкальском районе Бурятии.
Чтобы добраться до маршрута ребята и взрослые проехали на электричке 120 километров от посёлка Ангоя до села Холодное.
Группа прошла 7 км вдоль реки Холодная, это только первый стан. Продвигаться дальше было опасно, так как по пути встречаются каменные россыпи, отметили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
- Нам очень понравилось на тропе. Особенно интересно было посмотреть на разрушения нанесённые стихией в конце августа, когда река Холодная вышла из берегов. Была размыта дамба и разрушены железнодорожные пути – поделись дети.
Подобные занятия проводятся с детьми на постоянной основе. Они не только положительно сказываются на кругозоре учеников, но и формируют экологическую культуру подрастающего поколения, что является важной задачей федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
Юные лесники посетили экологическую тропу на севере Бурятии
Общество, Фото:
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