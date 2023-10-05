В Иркутске 153 курсанта Восточно-Сибирского института МВД России приняли присягу

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Торжественное мероприятие прошло возле Вечного огня



5 октября на площади у мемориала «Вечный огонь Славы» в Иркутске состоялся торжественный ритуал приведения к присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Присягу приняли 153 курсанта первого курса Восточно-Сибирского института МВД России. От имени губернатора курсантов поздравил его первый заместитель Роман Колесов.



Курсанты произнесли торжественные обещания уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, быть мужественными, честными и бдительными, не щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно исполнять служебный долг и возложенные обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка. Также участники мероприятия возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы».



– Принятие Присяги – это не просто дань традиции, а основа идеологии служения обществу и государству. Вы даёте клятву на верность Закону и народу Российской Федерации, возлагаете на себя ответственные и благородные обязанности представителя государственной власти в охране правопорядка и борьбе с преступностью. Желаю успешно пройти обучение, нести службу с честью и достоинством, – сказал Роман Колесов.



Ежегодно Восточно-Сибирский институт МВД России выпускает от 150 до 300 высококвалифицированных сотрудников для органов внутренних дел Российской Федерации. В этом году выпущено 152 человека, из них 37 выпускников окончили обучение с отличием. За годы существования институтом подготовлены тысячи специалистов, которые работают не только в Иркутской области, но и в других регионах России, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

