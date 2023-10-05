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Сборная Бурятии по джиу-джитсу завоевала 20 медалей на турнире в Иркутске

Сборная Бурятии по джиу-джитсу завоевала 20 медалей на турнире в Иркутске
Общество,  Фото:минспорта РБ
В соревновании участвовали почти 1000 молодых спортсменов

Команда Бурятии по джиу-джитсу стала участником открытого турнира «Король партера» в Иркутске. Прошедшее соревнование собрало 930 спортсменов из 29 команд. В отдельном дивизионе состязались девочки и девушки.

По итогам турнира сборная республики завоевала 20 медалей: 9 - золотых, 5 - серебряных и 6 - бронзовых. Об этом сообщает минспорта Бурятии.

Двумя золотыми медалями отличился Иван Т. среди юношей 16-17 лет в весовой категории до 54 кг. У Тимофея У. в возрастной категории 10-11 лет «золото» и «серебро» в весовой категории до 47 кг. Ещё двумя наградами: золотой и бронзовой завершились соревнования для Владимира К. и Аяна Б.

На высшую ступень пьедестала удалось подняться ещё четырём спортсменам - Тамиру Б. в весовой категории до 100 кг, Ивану Е. до 27 кг, Сергею А. до 41 кг и Артёму М. до 50 кг.

Серебряными призёрами турнира стали Илья К. Вячеслав А, Елизавета Х. и Тамир Б. Бронзу завоевали Тимофей Б., Михаил Т., Элина Ж. и Егор Л.


спорт джиу-джитсу Иркутск

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