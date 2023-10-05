Большинство из них преподают в начальной школе
5 октября все российские учителя отмечают свой профессиональный праздник. В Бурятстате рассказали, сколько из них сегодня трудится в школах республики и какие дисциплины они преподают.
В ушедшем 2022 году в СОШ Бурятии насчитывалось 9 тысяч педагогов. Уроки в начальных и подготовительных классах вели 2700. Среди предметников в РБ больше всего учителей русского языка и литературы – 1100. Далее идут иностранные языки (900 человек) и математика (800).
По данным экспертов, некоторым преподавателям в республике предлагают зарплату размером в 57 с лишним тысяч в месяц. Жители же региона считают, что они должны получать минимум 50 000 рублей.
В Бурятии насчитали девять тысяч учителей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Большинство из них преподают в начальной школе
В соревновании участвовали почти 1000 молодых спортсменов
Она прекратит работу через день
А треть горожан считают, что им должны платить как минимум 50 000
У Динариды Черепановой трое детей, 8 внуков и 7 правнуков
Теперь водителю, устроившему там свалку, грозит штраф
Хамбо Лама объяснил их появление «реакцией» земли на людей
Поступило три обращения
Он будет работать по четыре часа в день
Из-за него усложнилась выдача водительских прав
Оно индексируется каждый год
В учреждении хранится более четырёх тысяч экспонатов
Памятные мероприятия прошли в разных районах республики
«Быть учителем, воспитателем, новатором, исследователем в одном лице очень непросто», - отметил Валерий Поздняков
Обновление переправы обойдётся в 71 миллион рублей