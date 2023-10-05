На севере Бурятии решили закрыть паромную переправу

Она прекратит работу через день
Усть-Муйскую паромную переправу, расположенную на автодороге «Таксимо – Усть-Муя», решили закрыть. Она перестанет функционировать в эту пятницу, 6 октября.
Соответствующее распоряжение подписали в администрации Муйского района для недопущения гибели людей на водных объектах. Власти сослались на постановления правительства РБ № 251 от 31 июля 2007 года.
Всего в Бурятии четыре таких переправы. Это Усть-Чикойская на автодороге «Стрелка – Подлопатки» в Селенгинском районе, Татауровская через Селенгу на региональной трассе «Татаурово – Острог» и Лесовозная через эту же реку в Прибайкальском плюс Усть-Муйская на реке Муя.
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