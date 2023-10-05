Улан-удэнцы пожелали учителям зарплату в 150 тысяч рублей

А треть горожан считают, что им должны платить как минимум 50 000
В преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, представители сервиса по поиску работы SuperJob решили выяснить, сколько, по мнению россиян, должны платить преподавателям и педагогам. Такой опрос устроили и среди работающих жителей бурятской столицы.
Почти треть – 28% – улан-удэнцев считают, что достойное учителей жалованье – минимум от 50 до 80 тысяч рублей в месяц, ещё 23% – от 80 до 100 и 15% – от 100 до 150 тысяч рублей за одну ставку.
Мужчины называют большие суммы, нежели женщины (97 и 90 тысяч рублей соответственно). Чем выше доход самих респондентов, тем больше, по их мнению, следует платить преподавателям.
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