В Улан-Удэ студенты собрали 18 мешков мусора

Мусор собирали вблизи дороги
Студенты техникума строительства и городского хозяйства убрались вблизи Товарного двора в Октябрьском районе Улан-Удэ. Они собрали 18 мешков мусора, собранного у дороги. Уборка проводилась в рамках субботника.
- Благодарим ребят за труд и вклад в сохранение чистоты и здоровой экологической обстановки в нашем городе! – сообщает пресс-служба мэрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии стартовал месячник чистоты, который завершится 21 октября общегородским субботником
(возрастное ограничение – 0+). К наведению чистоты подключились все – от предприятий и организаций всех форм собственности до чиновников.
Мусор собирали вблизи дороги
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