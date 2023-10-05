В Улан-Удэ студенты собрали 18 мешков мусора

Студенты техникума строительства и городского хозяйства убрались вблизи Товарного двора в Октябрьском районе Улан-Удэ. Они собрали 18 мешков мусора, собранного у дороги. Уборка проводилась в рамках субботника.- Благодарим ребят за труд и вклад в сохранение чистоты и здоровой экологической обстановки в нашем городе! – сообщает пресс-служба мэрии.

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